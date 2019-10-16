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AFP: Канада приостанавливает поставки вооружений в Турцию

Как сообщает агентство со ссылкой на МИД страны, такое решение принято в связи с военной операцией Турции в Сирии

ТАСС, 16 октября. Власти Канады приняли решение приостановить поставки вооружений в Турцию. Об этом сообщило во вторник агентство AFP со ссылкой на МИД страны.

Как отмечается, такое решение принято в свете военной операции, проводимой Анкарой в Сирии, которая, как считают в канадском МИД, "подрывает в стабильность" в регионе. В связи с этим Оттава "временно приостанавливает" выдачу новых лицензий на экспорт вооружений в Турцию, сообщает агентство.

9 октября Турция объявила о начале на севере Сирии военной операции "Источник мира". Ее целью является создание на севере арабской республики буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы.

Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. США осудили действия Турции, а все европейские страны призвали Анкару к немедленному прекращению односторонних военных действий, которые грозят дестабилизацией ситуации в регионе и подрывают результаты борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Ранее ряд европейских стран приостановили поставку вооружений Турции.

Теги
КанадаСШАСирияТурция
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