СМИ: россиянин Бурков попросил власти Израиля не утверждать его экстрадицию в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 октября. /ТАСС/. Арестованный при выезде из Израиля в 2015 году по запросу американских властей россиянин Алексей Бурков лично обратился к министру юстиции Израиля Амиру Охане с просьбой не подписывать документы на его экстрадицию в США. Об этом сообщает 13-й канал израильского телевидения.

"Не одобряйте экстрадицию в США. Я знаю, что на вас оказывают давление, но не принимайте предвзятого решения, нарушающего европейские конвенции", - цитирует телеканал высказывания Буркова, обращенные к главе израильского Минюста. Обращение россиянина основывается на европейских соглашениях, которые предусматривают, что при экстрадиции должны учитываться все обстоятельства, включая гражданство. Российская сторона ранее также направила в Израиль запрос на экстрадицию Буркова.

13-й канал отмечает, что после обращения Бурков во вторник был помещен в тюрьме под "особый надзор". Как сообщало ранее израильское государственное радио Kan, россиянин 15 октября был переведен в тюремное отделение, где за заключенными осуществляется наблюдение 24 часа в сутки "ради его собственной безопасности".

Как сообщил во вторник корреспонденту ТАСС адвокат россиянина Михаил Ирони, вопрос об экстрадиции Буркова в США "может быть решен в ближайшее время". По его словам, несколько недель назад Верховный суд Израиля "постановил, что экстрадиция Буркова возможна, но решение по утверждению процедуры должен принять министр юстиции". "Но мы понимаем, что вопрос этот решает премьер-министр [Биньямин Нетаньяху]", - добавил Ирони.

При выезде из Израиля 13 декабря 2015 года российский гражданин Алексей Бурков во время прохождения паспортного контроля был задержан по запросу США. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Вопрос об экстрадиции Буркова в США рассматривался Окружным судом Иерусалима в 2016 году в закрытом режиме.