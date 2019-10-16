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Рада одобрила сокращение количества судей Верховного суда в два раза

Законопроект поддержали 236 депутатов

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает сокращение количества судей Верховного суда (ВС) почти в два раза - до 100 человек. Такое решение в среду поддержали 236 депутатов, при минимально требуемых 226.

В первом чтении этот законопроект принят 12 сентября. В пояснительной записке к нему отмечено, что документ конкретизирует "полномочия органов судейского управления", в том числе принципы деятельности Высшего совета правосудия. Кроме того, изменен порядок формирования состава Высшей квалификационной комиссии судей, а также процедуры рассмотрения дисциплинарных жалоб.

Против этого законопроекта выступала глава ВС Украины Валентина Данишевская. "Дисциплинарные процедуры, которые предлагаются, сокращенные, без предоставления судье возможности подготовиться надлежащем образом, уничтожат независимость судебной системы", - заявила она на заседании парламента. Данишевская считает, что сокращение является необоснованным в условиях, когда в судебной системе страны дефицит судей составляет около 2 тыс. человек.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости "перезагрузки судебной системы Украины". Он подчеркивал, что украинское общество требует расследования дел против "топ-коррупционеров", однако "из-за неуклюжей судебной реформы" этого пока не удалось достичь.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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