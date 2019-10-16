Власти Йемена опровергли сообщения о готовящемся подписании соглашения с сепаратистами

КАИР, 16 октября. /ТАСС/. Признанное международным сообществом правительство Йемена опровергло сообщения о готовящемся в четверг подписании примирительного соглашения с сепаратистами из Южного переходного совета (ЮПС). Об этом, как сообщает новостной портал Al-Mashhad, заявил в среду официальный представитель кабмина Раджех Бади.

"Никакой даты подписания соглашения не установлено, - отметил он. - Все, что циркулирует на этот счет, не соответствует действительности". Спикер также указал на недостоверность распространяемых в СМИ положений сделки или ее различных итоговых проектов, назвав их "подозрительными утечками". В этой связи он напомнил о недавних высказываниях президента республики Абд Раббо Мансура Хади, который призвал йеменцев "положить конец мятежу против государственных институтов и сплотиться вокруг национальных принципов и законности".

7 августа во временной столице страны Адене, куда еще несколько лет назад из захваченной мятежниками-хуситами Саны перебралось руководство страны, начались вооруженные столкновения между проправительственными силами и сторонниками ЮПС, в финансовой и военной поддержке которого власти обвиняют Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Сепаратистам, требовавшим отстранить Хади, которого они называли ставленником исламистской партии "Аль-Ислах" (йеменское крыло ассоциации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ), удалось взять под контроль госучреждения, армейские базы и президентский дворец. Через несколько дней после саудовского вмешательства южане формально согласились оставить занятые позиции и пойти на переговоры с властями, которые Эр-Рияд предложил провести в Джидде. Однако позднее, отбив попытку лояльных кабмину формирований вернуть Аден, они захватили новые территории, в том числе в соседних провинциях.

Между тем, на этой неделе поступала информация, что саудовским посредникам во время непрямых переговоров враждующих сторон за последний месяц удалось добиться определенного прогресса. Как передавало агентство Reuters, сейчас они близки к заключению сделки, согласно которой ЮПС может получить ряд министерских портфелей в обмен на передачу командования своими военизированными отрядами легитимным властям. В среду оно сообщило, что подписание соглашения о прекращении кризиса и разделении властных полномочий намечено на четверг в Эр-Рияде. В рамках усилий по прекращению обострившегося около двух месяцев назад противостояния ОАЭ еще на прошлой неделе начали отвод своих войск из Адена, постепенно передавая контроль саудовцам, которые наращивают контингент в портовом городе.