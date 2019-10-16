ФРГ и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации "Минска"

БЕРЛИН, 16 октября. /ТАСС/. Германия и Франция приветствуют позитивное развитие в реализации минских соглашений по урегулированию на востоке Украины и ожидают проведения саммита в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом говорится в заявлении, опубликованном по итогам совместного заседания правительств обеих стран в Тулузе.

"Мы приветствуем недавнее позитивное развитие в реализации минских соглашений и ожидаем ближайшей встречи в нормандском формате в Париже, которая должна привести к прогрессу в урегулировании конфликта на востоке Украины", - отмечается в документе. "Мы подчеркиваем нашу позицию, заключающуюся в том, что аннексия Крыма Россией является незаконной", - утверждается в нем.

"Одновременно мы подчеркиваем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС", - говорится в заявлении. В документе отмечается, что это касается и таких областей, как контроль над вооружениями и разоружение.

Дискуссии о дате встречи

Канцлер Германии Ангела Меркель 9 октября в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским пообещала использовать предстоящие контакты с представителями России и Франции для достижения договоренности о дате проведения саммита в нормандском формате. Об этом тогда сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.

Помощник президента России Юрий Ушаков на следующий день заявил, что дата проведения встречи лидеров "нормандской четверки" может обсуждаться после разведения сил на участках в Золотом и Петровском, а также согласования проекта решений, которые планируется принять на этом саммите. Ушаков добавил, что перед саммитом также "нужно согласовать итоги возможных решений, которые будут приняты на высшем уровне". На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на встречу лидеров "нормандской четверки" в ноябре. А 14 октября глава украинского МИД Вадим Пристайко сообщил, что Киев надеется, что отвод войск на линии соприкосновения в Донбассе произойдет через две недели, что откроет путь к проведению саммита в нормандском формате.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел по проблеме урегулирования. Последняя встреча лидеров "нормандской четверки" состоялась в октябре 2016 года в Берлине.