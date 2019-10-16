В США заявили, что продолжат кампанию по борьбе с ИГ за пределами Сирии

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат свою кампанию по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), но будут действовать из-за пределов Сирии, в том числе с территории соседнего Ирака. Об этом сообщил журналистам представитель Министерства обороны США высокого ранга. Его слова опубликованы в среду на сайте американского военного ведомства.

"Кампания по борьбе с ИГ продолжится", - сказал он. "У нас есть значительные силы и средства, а также силы союзников по коалиции по всему региону для продолжения этой кампании", - подчеркнул представитель Пентагона.

По его словам, операция ВС Турции на севере Сирии осложнила ситуацию в регионе, однако войска США готовы продолжать выполнение своих задач по борьбе с ИГ и в изменившихся условиях. "Мы приспособимся к новым условиям в регионе, которые создают трудности, но мы достаточно хорошо адаптируемся и продолжим это делать", - заявил представитель администрации.

Он сообщил, что значительная часть военных, выведенных из Сирии, продолжит проведение операций против ИГ с территории соседнего Ирака. "Замысел состоит в том, чтобы передислоцировать подразделения и использовать те силы и средства, которые у нас имеются, чтобы продолжить выполнение задачи", - подчеркнул источник в оборонном ведомстве.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Власти арабской республики назвали эту кампанию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.

Как ранее сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, в "небольшом секторе", где Турция начала операцию, находились 50 американских военнослужащих, они были выведены оттуда. 13 октября министр обороны США Марк Эспер заявил, что его страна начинает вывод приблизительно тысячи своих военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции, которая, вероятно, намерена расширить его еще дальше на юг и запад.