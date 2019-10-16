Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Барбары Барретт на пост министра ВВС

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Сенат Конгресса США утвердил в среду выдвинутую президентом Дональдом Трампом кандидатуру Барбары Барретт на пост министра ВВС США. Заседание верхней палаты американского законодательного органа транслировал телеканал C-SPAN.

В поддержку Барретт высказались 85 сенаторов, 7 выступили против.

Кандидатуру 68-летней Барретт вместо объявившей об уходе в отставку Хезер Уилсон в мае выдвинул президент США. Она ранее работала в банковской сфере, бизнесе, а также занимала должность посла США в Финляндии (2008-2009 годы).

Уилсон подтвердила свое решение уйти в отставку с поста министра ВВС в марте. Как сообщало агентство Reuters, она возглавит Университет Техаса в Эль-Пасо. По этим данным, решение она приняла самостоятельно, давления на нее не оказывалось.

По информации американских СМИ, Трамп рассматривал Уилсон в числе возможных кандидатов на пост главы Пентагона вместо сложившего полномочия 1 января Джеймса Мэттиса.