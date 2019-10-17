Меркель отметила возрастающую роль России и Ирана в Сирии после ухода американцев

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Роль Москвы и Тегерана в Сирии значительно выросла после ухода оттуда американских сил, последствия чего пока сложно прогнозировать. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением по повестке саммита ЕС.

"Когда я говорю о геополитических последствиях [операции Турции в Сирии], то нужно уже задуматься о том, что роль России вместе с Ираном значительно выросла в регионе после того, как были отведены американские солдаты", - утверждала Меркель. "Последствия этого развития пока невозможно сегодня прогнозировать", - подчеркнула она.

"Уже только принимая во внимание [запрещенную в РФ террористическую организацию] "Исламское государство", военная операция Турции ведет к новой неопределенности", - считает Меркель. "Это ведет к неопределенности там, в регионе, и в Европе", - сказала Меркель, указав на то, что вследствие операции Анкары задержанные участники ИГ могут оказаться на свободе.

"Мы убеждены, что соблюдения интересов Турции в сфере безопасности на турецко-сирийской границе можно добиться не военными средствами, а только дипломатическим путем", - полагает канцлер.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания буферной зоны. Сирия назвала эту операцию агрессией, а мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября по соглашению с курдами Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.