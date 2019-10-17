Глава Минобороны Турции утверждает, что террористы в Сирии могут применить химоружие

АНКАРА, 17 октября. /ТАСС/. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар выступил в четверг с утверждением, что террористы в Сирии могут применить химическое оружие, чтобы затем обвинить в его использовании Анкару.

"Есть информация о том, что террористы могут применить химоружие в Сирии и обвинить в этом Турцию. У нас нет химического оружия, это общеизвестный факт", - приводит Анатолийское агентство слова министра.

Такое заявление Акар сделал после переговоров с помощником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном в Анкаре.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары. 13 октября SANA сообщила, что Дамаск направил войска на север Сирии, чтобы оказать противодействие турецкой армии.