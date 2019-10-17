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Посольство РФ в Израиле ходатайствует о выдаче России Алексея Буркова

Его задержали в 2015 году по запросу американских властей

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Российские дипломаты в Израиле ходатайствуют о выдаче в РФ задержанного на выезде из еврейского государства в 2015 году по запросу американских властей россиянина Алексея Буркова. Об этом сообщил в четверг ТАСС пресс-секретарь посольства России в Израиле Александр Гаврилов.

"Главное, что мы делаем, это мы ходатайствуем о его (Буркова - прим. ТАСС) выдаче Российской Федерации, чтобы в РФ были объективно рассмотрены выдвинутые против него обвинения. Главное, чтобы российский суд, а не американцы, которые что-то там придумывают в отношении наших людей, рассмотрел претензии к Буркову, и если российский суд сочтет его виновным, тогда он понесет наказание", - сказал Гаврилов. "С Бурковым с 2015 года постоянно находятся в контакте сотрудники консульского отдела посольства РФ в Израиле, они помогают ему добиваться соблюдения его прав в качестве задержанного на территории Израиля, а также в решении различных возникающих проблем и вопросов", - добавил дипломат.

При выезде из Израиля 13 декабря 2015 года российский гражданин Алексей Бурков во время прохождения паспортного контроля был задержан по запросу США. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях. Вопрос об экстрадиции Буркова в США рассматривался Окружным судом Иерусалима в 2016 году в закрытом режиме.

Российские следственные органы ранее также направила Израилю прошение об экстрадиции Буркова. На этой неделе, как сообщал 13-й канал израильского телевидения, сам Бурков обратился к министру юстиции Израиля Амиру Охане с просьбой не подписывать документы на его экстрадицию в США.

Как сообщил ранее корр. ТАСС адвокат россиянина Михаил Ирони, вопрос об экстрадиции Буркова в США "может быть решен в ближайшее время". По его словам, несколько недель назад Верховный суд Израиля постановил, что экстрадиция россиянина в США возможна, но "решение по утверждению процедуры должен принять министр юстиции".

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