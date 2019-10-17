Курды обвинили турецкие ВС в использовании "запрещенного оружия" в Сирии

ТАСС, 17 октября. Сирийские курды обвинили турецкие ВС в использовании "запрещенных видов оружия" в ходе боевых действий в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии. Об этом в четверг сообщил телеканал Rudaw.

"Существуют опасения, что в Рас-эль-Айне применяется запрещенное оружие. Ранения, с которыми нам приходится сталкиваться, нетипичны. В настоящее время специальная медицинская комиссия выясняет, какое именно оружие используется против нас [турецкими войсками]", - заявил телеканалу источник в департаменте здравоохранения в самопровозглашенной курдской автономной администрации (на севере Сирии).

В свою очередь представитель курдских "Сил демократической Сирии" Мустафа Бали призвал международное сообщество провести специальное расследование. По его словам, курдским силам не хватает специалистов, а иностранные эксперты были эвакуированы из северной Сирии.

По версии Rudaw, речь может идти о применении турецкими ВС снарядов, содержащих фосфор и напалм.

Ранее глава Минобороны Турции Хулуси Акар выступил с утверждением, что террористы в Сирии могут применить химическое оружие, чтобы затем обвинить в его использовании Анкару.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Анкары.