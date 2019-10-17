Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Приговор организаторам референдума в Каталонии

Разбитые витрины и сожженные баки. В Барселоне устраняют последствия ночных беспорядков

Условным центром протестов стало здание департамента внутренних дел при правительстве Каталонии
Описание
© REUTERS/Jon Nazca

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы Барселоны устраняют последствия ночных беспорядков в центре города, которые вспыхнули на этой неделе после вердикта Верховного суда Испании в отношении организаторов референдума о независимости Каталонии. Как передает корреспондент ТАСС, в районе площадей Тетуан и Монументаль перекрыты несколько улиц, спецтехника эвакуирует сожженные машины, вокруг образовались пробки, владельцы кафе и ресторанов приводят в порядок витрины и фасады.

На эту тему
После протеста: Каталония отмечает годовщину несостоявшейся независимости

Накануне манифестанты заблокировали перекрестки пластиковыми мусорными контейнерами и поджигали их, ломали дорожные знаки и сваливали их в кучи. Условным центром зоны протестов было здание департамента внутренних дел при правительстве Каталонии. В радиусе километра вокруг него манифестанты за ночь сожгли 400 баков, что обойдется налогоплательщикам в €500 тыс. К утру все это уже было утилизировано, но на асфальте остались большие черные следы. Коммунальщики до сих пор отмывают их из шлангов с высоким напором воды.

Напоминают о беспорядках несколько разбитых витрин, обугленные деревья, подплавившиеся пластиковые светофоры, парковочные автоматы и даже кнопки домофонов на подъездных дверях. При этом будет неверно сказать, что жизнь в этих городских районах парализована - люди спешат на работу, оживленно обсуждают минувшие события, охотно общаются с прессой. Работают магазины и кафе, ходит наземный общественный транспорт, впрочем, из-за пробок и перекрытых улиц пользы от него мало.

Как рассказал корреспонденту ТАСС местный житель, одну из машин подожгли прямо под его окнами. "Мы знали о готовящихся акциях протеста, заранее остались дома, закрыли все окна, однако от машины валил такой едкий дым, что пришлось затыкать щели мокрыми полотенцами", - говорит мужчина. Фасад дома по улице Роже де флор, в котором он проживает, в копоти до четвертого этажа. Его соседи отмывают окна и балконы собственными силами, постоянно заливая прохожих и собравшуюся внизу прессу.

Обстановка в Барселоне очень разная. Чем ближе к побережью находишься, тем реже вспоминаешь о том, что город несколько вечеров подряд был охвачен беспорядками. На популярном среди туристов бульваре Рамбла все как обычно - уличные рестораны, навязчивые зазывалы, нелегальные торговцы. На набережной занимаются спортом, катаются на велосипедах и электросамокатах, в Готическом районе с его узкими хаотичными улицами толпы туристов, в обычном режиме работает Храм Святого Семейства.

Не исключено, что акции протеста перерастут в беспорядки и сегодня вечером. Сейчас в городе проходит многотысячная студенческая демонстрация. А в пятницу Каталонию ждет всеобщая забастовка.

Теги
ИспанияПриговор организаторам референдума в Каталонии
Реклама на ТАСС
Brexit
ЕП не будет голосовать по сделке по Brexit, пока ее не одобрит парламент Британии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС