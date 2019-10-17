Разбитые витрины и сожженные баки. В Барселоне устраняют последствия ночных беспорядков

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Коммунальные службы Барселоны устраняют последствия ночных беспорядков в центре города, которые вспыхнули на этой неделе после вердикта Верховного суда Испании в отношении организаторов референдума о независимости Каталонии. Как передает корреспондент ТАСС, в районе площадей Тетуан и Монументаль перекрыты несколько улиц, спецтехника эвакуирует сожженные машины, вокруг образовались пробки, владельцы кафе и ресторанов приводят в порядок витрины и фасады.

Накануне манифестанты заблокировали перекрестки пластиковыми мусорными контейнерами и поджигали их, ломали дорожные знаки и сваливали их в кучи. Условным центром зоны протестов было здание департамента внутренних дел при правительстве Каталонии. В радиусе километра вокруг него манифестанты за ночь сожгли 400 баков, что обойдется налогоплательщикам в €500 тыс. К утру все это уже было утилизировано, но на асфальте остались большие черные следы. Коммунальщики до сих пор отмывают их из шлангов с высоким напором воды.

Напоминают о беспорядках несколько разбитых витрин, обугленные деревья, подплавившиеся пластиковые светофоры, парковочные автоматы и даже кнопки домофонов на подъездных дверях. При этом будет неверно сказать, что жизнь в этих городских районах парализована - люди спешат на работу, оживленно обсуждают минувшие события, охотно общаются с прессой. Работают магазины и кафе, ходит наземный общественный транспорт, впрочем, из-за пробок и перекрытых улиц пользы от него мало.

Как рассказал корреспонденту ТАСС местный житель, одну из машин подожгли прямо под его окнами. "Мы знали о готовящихся акциях протеста, заранее остались дома, закрыли все окна, однако от машины валил такой едкий дым, что пришлось затыкать щели мокрыми полотенцами", - говорит мужчина. Фасад дома по улице Роже де флор, в котором он проживает, в копоти до четвертого этажа. Его соседи отмывают окна и балконы собственными силами, постоянно заливая прохожих и собравшуюся внизу прессу.