После протеста: Каталония отмечает годовщину несостоявшейся независимости

Их сотни тысяч, и они по-прежнему готовы выходить на улицы. В Барселоне отмечают вторую годовщину непризнанного референдума, позволившего Каталонии объявить о своей независимости. Из этой попытки ничего не вышло: Испания применила силу, взяв регион под прямой контроль. Однако история сепаратистского движения, насчитывающая более столетия, далека от завершения. Улица миллионорукая Основное оружие сторонников отделения — многотысячные мирные акции протеста. 11 сентября, в День Каталонии, демонстрации собрали 600 тыс. участников. Не меньше их ожидается и сегодня — до миллиона. Для автономного края с 7,6 млн жителей это поистине гигантские цифры. Многие протестующие приедут из сельских районов страны, где поддержка независимости, в отличие от космополитической Барселоны, особенно высока.

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После того как попытка отделиться мирными средствами завершилась поражением, каталонские сепаратисты приобрели дополнительную цель: добиться освобождения своих лидеров, попавших в 2017 году за решетку. Их 12 — известнее всех бывший вице-президент Женералитата Каталонии (региональной администрации) Ориол Жункерас. По законам Испании ему грозит 25 лет лишения свободы по статье, предусматривающей наказание за организацию мятежа. Над 11 другими сепаратистами нависли не менее реальные уголовные сроки. Вердикт огласят в этом месяце, так что ожидание новостей из Мадрида подогревает обстановку в Барселоне. За немедленное освобождение политических заключенных выступает действующий глава Женералитата Ким Торра. Политик представляет одну из сепаратистских партий, при этом проводит осторожный курс по отношению к Мадриду. Центральные власти предупредили Торра, что в случае повторного провозглашения независимости его незамедлительно отстранят от власти. Каталонский лидер согласился играть по жестким правилам. Но требует уступки: оправдательного приговора политзаключенным либо освобождения их по помилованию. Если это условие не выполнят, главный в Женералитате обещает реальные шаги в сторону отделения. Независимость уходит в подполье Однако какими они могут быть, в окружении Торра не уточняют. Испанские правоохранительные органы подозревают сепаратистов в подготовке провокации. 23 сентября силовые структуры отчитались об успехе: задержали девятерых участников основанного в 2017 году движения за независимость "Комитеты в защиту республики". По утверждению правоохранителей, те экспериментировали со взрывчатыми веществами. Для мирного сепаратистского движения такой поворот сродни скандалу. Ким Торра отказался поверить в версию полиции: обвинил Мадрид в намерении нечестными путями дискредитировать тех, кто выступает за независимость.

И все же случай "Комитетов" не единственный. В сентябре правоохранители объявили, что перехватили переговоры Mossos de Esquadra — каталонской полиции, в которой сильны сепаратистские настроения. Ее сотрудники якобы обсуждали возрождение террористической группировки "Земля и свобода", 30 лет назад боровшейся за независимость Каталонии, бросая бомбы. Образцом для подражания тогдашние сепаратисты выбрали печально знаменитую организацию ЭТА, боевики которой развязали против Мадрида настоящую войну. В 1973 году ЭTA совершила самый громкий теракт в истории Испании XX века: расправилась с премьер-министром Луисом Карреро Бланко. И в каталонской полиции, и в "Комитетах" отвергли все обвинения в переходе к насилию. По утверждению "Комитетов", Мадрид просто пробует "заставить замолчать" сепаратистов. Причина якобы проста — возможность массовых выступлений в годовщину непризнанного референдума. Каталонец в изгнании Из-за рубежа за политикой Каталонии следит архитектор ее несостоявшейся независимости Карлес Пучдемон. В октябре 2017 года именно при его правлении Каталония торжественно, пусть и незаконно, объявила о своем отделении. После того как Мадрид восстановил контроль над регионом, Пучдемон отправился в бега. Сегодня он живет в одном из предместий Брюсселя и возвращаться на родину не собирается, опасаясь разделить судьбу своего бывшего заместителя Жункераса и еще 11 сепаратистов. Вместо того чтобы рисковать свободой, Пучдемон пробует доставить неприятности Испании через суд: пытается отменить решение Мадрида, аннулировавшего его мандат депутата Европарламента. Испания надеялась вернуть беглеца силой: весной 2018 года по запросу из Мадрида политика задержали в Германии, однако выдавать его на родину местный суд отказался. С тех пор лидер сепаратистов чувствует себя в относительной безопасности. Его приютом стала Бельгия, страна, где сепаратистски настроенная партия фламандцев до недавнего времени входила в правящую коалицию. С местными сторонниками мирного раздела государства на части у каталонских сепаратистов давно завязалась дружба. Из Брюсселя в Испанию для Пучдемона выдачи нет.

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