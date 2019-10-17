Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Саммит Россия – Африка

Президент Гамбии примет участие в саммите Россия - Африка в Сочи

Адама Барроу назвал это мероприятие беспрецедентным историческим событием

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Гамбии Адама Барроу будет участвовать в предстоящем саммите Россия - Африка и экономическом форуме в Сочи. Об этом ТАСС сообщила посол Гамбии в России Джайнаба Ба.

"Он очень рад и с нетерпением ждет [саммит], потому что это беспрецедентное и историческое событие", - сказала она.

"Он будет участвовать в обоих [мероприятиях]", - добавила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участие в саммите Россия - Африка подтвердили лидеры 47 стран.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.

Теги
ГамбияПесков, Дмитрий СергеевичБарроу, АдамаСаммит Россия – Африка
Реклама на ТАСС
ЕП не будет голосовать по сделке по Brexit, пока ее не одобрит парламент Британии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС