Президент Гамбии примет участие в саммите Россия - Африка в Сочи

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Президент Гамбии Адама Барроу будет участвовать в предстоящем саммите Россия - Африка и экономическом форуме в Сочи. Об этом ТАСС сообщила посол Гамбии в России Джайнаба Ба.

"Он очень рад и с нетерпением ждет [саммит], потому что это беспрецедентное и историческое событие", - сказала она.

"Он будет участвовать в обоих [мероприятиях]", - добавила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участие в саммите Россия - Африка подтвердили лидеры 47 стран.

В Сочи 23 и 24 октября под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси пройдет саммит Россия - Африка. На него приглашены руководители всех 54 государств континента. Параллельно с саммитом состоится экономический форум, в котором примут участие главы государств, представители госструктур, бизнеса и интеграционных объединений континента.