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Спикер Европарламента: ЕС должен прервать переговоры с Турцией о членстве из-за Сирии

Давид Сассоли заявил, что выступает за жесткие меры в отношении Анкары

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Евросоюз должен приостановить переговоры с Анкарой о вступлении Турции в сообщество из-за ее военной операции в Сирии. Об этом заявил в четверг председатель Европарламента Давид Сассоли на пресс-конференции на полях проходящего в Брюсселе саммита ЕС.

"Этот процесс должен быть прерван. Мы не можем вести этот процесс со страной, которая так себя ведет", - сказал он.

Глава Европарламента заявил, что выступает за жесткие меры в отношении Анкары, чтобы остановить военную операцию. "У нас есть инструменты. Мы не должны сидеть сложа руки. ЕС многое может сделать, просто нужна сильная дипломатическая инициатива", - добавил он.

ЕС начал переговоры с Турцией о вступлении в сообщество еще в 2005 году, но сейчас этот процесс находится в практически замороженном состоянии - формально из-за его торможения Грецией и Кипром, а фактически из-за принципиального несогласия ведущих государств ЕС, в первую очередь Франции и Германии, рассматривать эту страну как будущего члена Евросоюза.

Теги
ТурцияСассоли, Давид
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