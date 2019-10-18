Мэра Дорала заявил, что Трамп не предупредил его о решении провести в городе саммит G7

ВАШИНГТОН, 18 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не предупредил Хуана Карлоса Бермудеса - мэра расположенного в штате Флорида города Дорала - о своем решении провести там летом 2020 года саммит Группы семи (G7). Об этом градоначальник сообщил в четверг газете The Washington Post .

Ранее в тот же день исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов объявил, что саммит "семерки" пройдет 10-12 июня следующего года на принадлежащем Трампу курорте Trump National Doral Miami, который находится в Дорале.

"Я узнал об этом точно так же, как, я полагаю, и вы", - сообщил газете Бермудес, пояснив, что смотрел брифинг Малвэни. По словам мэра, ему неизвестно о каких-либо звонках от федеральных властей по данному вопросу, однако он готов начать подготовку к мероприятию.

В конце августа пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм проинформировала ТАСС, что вашингтонская администрация рассматривает целый ряд потенциальных мест проведения в следующем году саммита Группы семи в США. Среди них были Гавайские острова, южная часть страны (Флорида, Теннесси и Северная Каролина), западные регионы (Калифорния, Юта и Колорадо) и Средний Запад (Мичиган), а также округ Колумбия, где расположена столица США. Как пояснила тогда Гришэм, принадлежащий президенту гольф-клуб и курортно-гостиничный комплекс в Дорале близ Майами является лишь одним из возможных мест организации встречи на высшем уровне.

В начале сентября демократы в Палате представителей Конгресса США начали расследование предполагаемых попыток Трампа использовать служебное положение в целях личного обогащения за счет проведения официальных мероприятий на принадлежащих ему курортах. По мнению конгрессменов, конфликт интересов в случае проведения саммита на курорте Трампа будет состоять в том, что президент США получит личную материальную выгоду от того, что иностранные государства оплатят размещение своих делегаций. Кроме того, принадлежащие американскому лидеру компании в этом случае могут также получить средства от федерального правительства и властей штата.