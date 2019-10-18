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Старшая дочь Нельсона Манделы стала послом ЮАР в Южной Корее

Как сообщает агентство Yonhap, в скором времени Зенани Мандела-Дламини вручит верительные грамоты президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину

ТАСС, 18 октября. Старшая дочь бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы Зенани стала послом в Республике Корея. Об этом в пятницу сообщает агентство Yonhap.

Зенани Мандела-Дламини заявила журналистам, что намерена продолжить работу по укреплению отношений двух стран. Отмечается, что в скором времени она вручит верительные грамоты президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Южноафриканский государственный деятель Нельсон Мандела стал первым всенародно избранным президентом Южно-Африканской Республики в 1994 и занимал этот пост до 1999 года. Мандела известен борьбой с политикой апартеида и за права чернокожего населения.

Теги
ЮАРРеспублика КореяМандела, Нельсон
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