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Представители 174 стран приедут на церемонию интронизации нового императора Японии

Россию на этом событии представит вице-председатель Совета Федерации Ильяс Умаханов

ТОКИО, 18 октября. /ТАСС/. Представители 174 стран будут присутствовать на церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито, которая состоится 22 октября этого года. Об этом в пятницу объявил МИД Японии.

Отмечается, что на торжественной церемонии будут присутствовать более двух тысяч иностранных гостей из 174 стран мира.

Россия на этом историческом событии будет представлена вице-председателем Совета Федерации Ильясом Умахановым. Также среди иностранных гостей ожидаются британский принц Чарльз и заместитель председателя КНР Ван Цишань.

Нынешний император Нарухито вступил на престол 1 мая. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре. Однако из-за последствий тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию 12 октября и унес жизни по крайней мере 78 человек, было решено перенести торжественный парад на 10 ноября. Сама церемония интронизации пройдет 22 октября, как и планировалось.

Теги
ЯпонияНарухито (император Японии)
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