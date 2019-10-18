Киевский суд перенес рассмотрение апелляции по делу Януковича на 18 ноября

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Киевский суд перенес на 18 ноября рассмотрение апелляции на приговор бывшему президенту Украины Виктору Януковичу по делу о госизмене. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пятницу в адвокатском объединении "Авер лекс", представляющем интересы бывшего главы государства на слушаниях в Апелляционном суде украинской столицы.

В ходе заседания председательствующий судья Юрий Трясун зачитал позицию защиты по апелляции на приговор Виктору Януковичу и перешел к стадии рассмотрения ходатайств. После этого судья объявил о переносе дальнейших слушаний на месяц, то есть на 18 ноября.

На заседании не присутствовали двое из семи адвокатов Януковича. Они представили суду письменные разъяснения о том, что не смогли явиться на заседание, так как находятся на конференции в Минске. Суд также назначил еще две даты судебных слушаний по этому делу - 25 ноября и 6 декабря.

В конце сентября адвокаты Виктора Януковича сообщили, что он не сможет присутствовать на заседании по его делу 18 октября из-за риска для жизни. Ранее суд не разрешил экс-президенту участвовать в рассмотрении его дела в режиме видеоконференции. В свою очередь защита Януковича заявила, что работает над тем, чтобы бывший глава государства смог безопасно вернуться на Украину, не оказавшись при этом в тюрьме.

24 января Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы. Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович не участвовал в процессе, с февраля 2014 года он проживает в России. Защитники экс-президента назвали решение суда необоснованным, принятым под давлением, и обжаловали приговор в суде.