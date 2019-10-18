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Эрдоган: РФ может возглавить инициативу для достижения мира к западу от Евфрата в Сирии

Россия не наносит авиаудары в Идлибе с 31 августа, отметил также президент Турции

СТАМБУЛ, 18 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Тайип Эрдоган выразил в пятницу предположение, что Россия могла бы возглавить инициативу для достижения мира к западу от реки Евфрат в Сирии. С таким утверждением турецкий лидер выступил на встрече с представителями иностранных СМИ в Стамбуле, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"В настоящее время у нас с Россией действует достигнутое в Сочи соглашение по Идлибу. Мы продолжаем работать в этом направлении. Мне кажется, что Россия могла бы возглавить инициативу для достижения мира к западу от Евфрата", - утверждает президент.

Западные журналисты задали Эрдогану вопрос, "собирается ли они на переговорах [с президентом РФ Владимиром] Путиным поднимать тему прекращения авиаударов [ВКС РФ по позициям боевиков] в Идлибе", он заявил, что не намерен поднимать этот вопрос, поскольку "Россия не наносит авиаудары в Идлибе с 31 августа".

Теги
СирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
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