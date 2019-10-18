Эрдоган: третий этап поставок С-400 в Турцию будет выполнен в октябре-ноябре

СТАМБУЛ, 18 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил в пятницу, что третий этап поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет выполнен в октябре или ноябре этого года.

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"Наше сотрудничество [с Россией в сфере ВТС] продолжается. Третий этап поставок будет завершен либо в конце ноября, либо в декабре", - отметил президент Турции, отвечая на вопрос корр. ТАСС, в ходе встречи с представителями иностранных СМИ в Стамбуле.

При этом Эрдоган также подчеркнул, что сотрудничество в сфере ВТС продолжается и между Турцией и Соединенными Штатами.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключении с Турцией контракта на поставку С-400 стоимостью $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля. Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО.