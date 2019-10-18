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Акции протеста в Алжире

В Алжире участники многотысячных демонстраций требуют демократических преобразований

Протестующие добиваются немедленной отставки представителей правящего режима

ТАСС, 18 октября. Тысячи алжирцев, взяв в руки национальные флаги и другую патриотическую символику, вышли в пятницу на многотысячные демонстрации и митинги в столице и других крупных городах страны. Об этом сообщает информационный портал TSA.

Традиционная пятница протестов, уже 35-я кряду, организована под лозунгом необходимости коренных демократических преобразований и немедленной отставки представителей правящего режима, которых оппозиционные активисты обвиняют в нарушении прав граждан, коррупции и социальных проблемах.

В частности, участники демонстраций и митингов потребовали отставки временного президента Абделькадера Бенсалеха и премьер-министра Нуреддина Бедуи, отстранения двух провластных партий - "Фронта национального освобождения" и "Национального демократического объединения".

В столице шествия прошли на центральных улицах, вдоль стен средневекового квартала. Полиция и жандармы установили на трассах заграждения, во многих местах образовались пробки. Манифестации, по сведениям TSA, проходят в целом ряде крупных городов - Беджайе, Буире, Джиджеле, Маскаре, Мостаганеме, Оране, Тизи-Узу, Эт-Тарфе и других. "Хотим демократическое и гражданское государство! Освободите политических заключенных! Мирная революция - это национальный долг!", - кричат демонстранты.

Одним из основных требований манифестантов по всей стране вновь, как в предыдущие недели, стал лозунг о недопустимости проведения президентских выборов 12 декабря этого года. "Нет выборам с участием банды (так оппозиция называет представителей правящей верхушки - прим. ТАСС)!", - выкрикивали участники акций.

Теги
АлжирАкции протеста в АлжиреБенсалех, Абделькадер
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