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Активист движения Extinction Rebellion в костюме Бориса Джонсона взобрался на Биг-Бен

На месте находятся сотрудники полиции, которые мешают мужчине продолжить "восхождение"
Бен Аткинсон Reuters
Описание
Бен Аткинсон
© Reuters

ЛОНДОН, 18 октября. /ТАСС/. Активист природозащитного движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания"), одетый в костюм премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, взобрался в пятницу вечером на строительные леса, окружающие фасад часовой башни Биг-Бен в центре Лондона. Об этом говорится в сообщении, распространенном полицией центрального лондонского района Вестминстер.

"В 15:33 (17:33 мск - прим. ТАСС) в пятницу, 18 октября, полиция отреагировала на сообщения о мужчине, взобравшемся на леса вокруг Биг-Бена. На месте находятся сотрудники полиции", - говорится в заявлении.

Extinction Rebellion сообщает, что активист - 43-летний британский хирург Бен Аткинсон, решивший взобраться на вершину башни в знак протеста против "бездействия правительства, которое не борется с изменением климата" и загрязнением окружающей среды. Забравшись на нижний ярус башни, Аткинсон, одетый в брючный костюм с галстуком, с париком на голове, развернул два транспаранта с призывами задуматься о проблемах экологии и глобального потепления. Полиция мешает мужчине продолжить "восхождение".

Сидя на лесах, Аткинсон опубликовал запись на своей странице в Facebook, призывая главу британского правительства прислушаться к голосам активистов, требующих от правительства учредить новый орган власти - гражданскую ассамблею "по проблемам климатического и экологического правосудия". Именно она, по замыслу активистов, должна будет определять государственную политику в сфере природоохраны и определять меры, необходимые для борьбы с изменением климата, "даже если это потребует радикальных изменений" в жизни общества. "Я уверен, что где-то глубоко в душе тебя волнует что-то не связанное с твоей собственной карьерой, - написал Аткинсон, обращаясь к Джонсону. - Ты добился премьерства и теперь можешь сделать что-то, благодаря чему тебя будут помнить много веков. Стань тем, кто изменил мир. Слабо?"

Очередная протестная акция Extinction Rebellion продолжается в британской столице уже вторую неделю. Активисты блокировали центральные улицы города, мешали работе общественного транспорта и аэропорта Лондон-Сити. Они привлекают внимание граждан страны к проблеме изменения климата и требуют от правительства активных действий по ее решению. На сегодняшний день британская полиция задержала почти 1,8 тыс. активистов, 100 из них уже предъявлены обвинения. Манифестации проридозащитников в эти дни проходят в 60 других городах мира.

Знаменитая часовая башня Вестминстерского дворца, в 2012 году получившая официальное название Башни Елизаветы, но более известная как Биг-Бен, в настоящий момент проходит масштабную реконструкцию. Она была начата в 2017 году и должна завершиться в 2021-м. Почти весь фасад 96-метровой башни покрыт строительными лесами.

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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