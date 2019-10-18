Судьба новой сделки с ЕС по Brexit решится на чрезвычайном заседании парламента Британии

ЛОНДОН, 19 октября. /ТАСС/. Депутаты Палаты общин в субботу соберутся на чрезвычайное заседание британского парламента, чтобы одобрить или отвергнуть проект нового соглашения об условиях Brexit, утвержденного 17 октября на саммите ЕС в Брюсселе. Расклад сил в палате указывает на то, что премьер-министру Борису Джонсону будет непросто заручиться поддержкой необходимого числа законодателей.

Ранее британские депутаты уже трижды отклоняли проект соглашения, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Сделка с ЕС на новых условиях, которой добился Джонсон, потенциально может получить больше голосов. Однако чтобы провести ее через парламент, кабмину понадобится поддержка всех членов правящей в меньшинстве Консервативной партии, независимых депутатов и части оппозиции.

Спутать карты премьеру могут и поправки к соглашению, которые будут обсуждаться в субботу, возможно до позднего вечера. В среду, сразу после того, как в Брюсселе было объявлено о достижении сделки, парламентарии наделили себя правом внести существенные изменения в текст закона о Brexit, а правительству Джонсона не удалось остановить демарш своих противников.

По законам военного времени

Палата общин британского парламента заседает по субботам лишь в исключительных случаях. В последний раз это произошло почти четыре десятилетия назад - в 1982 году, во время войны за Фолклендские (Мальвинские) острова. В ходе нынешнего внеочередного заседания может решиться судьба Brexit, который определит курс королевства на много лет вперед.

Предугадать исход голосования крайне сложно. По оценкам газеты "Файнэншл таймс", все решат голоса 2-3 депутатов, причем чаша весов пока склоняется не на сторону Джонсона.

Премьеру необходимо получить поддержку 320 законодателей, чтобы его сделка была утверждена Палатой общин, после чего можно будет начать экстренную подготовку к осуществлению Brexit по графику - 31 октября. За считанные дни, остающиеся до этой даты, парламенту придется обсудить и принять целый ряд законов, которые будут регулировать отношения двух стран на протяжении переходного периода. Он должен продлиться до 31 октября 2020 года, хотя его можно будет и продлить.

Если же парламентарии отклонят проект соглашения, Джонсону придется либо сразу же ставить на голосование вопрос о выходе из ЕС без сделки, либо до конца дня направлять Брюсселю прошение об отсрочке Brexit. Новый закон, принятый в сентябре, обязывает его это сделать, если новая сделка не получит одобрения парламента до 19 октября.

Противники и союзники

Главным ударом для Джонсона в преддверии голосования стала позиция Демократической юнионистской партии (ДЮП) Северной Ирландии, депутаты которой заявили, что не поддержат сделку, так как она не соответствует интересам Ольстера. Хотя ДЮП и представлена в Палате общин всего 10 депутатами, эта партия два года обеспечивала консерваторам рабочее большинство в парламенте. Даже после сентябрьского раскола в рядах консерваторов, обернувшегося утратой этого большинства, ДЮП обладала значительным политическим весом. Считается, что позиция юнионистов определит то, как будут голосовать самые непримиримые евроскептики в рядах тори, которые видят слишком много общего между сделкой Джонсона и сделкой Мэй, которую они еще недавно ожесточенно критиковали вместе с нынешним премьером.

Несмотря на то что некоторые из бывших союзники не планируют занимать сторону Джонсона, он может получить поддержку от недавних противников. Опасаясь "жесткого Brexit", чреватого катастрофой для британской экономики, сделку Джонсона готово поддержать большинство из двух десятков депутатов тори, которые были в сентябре изгнаны из партии за то, что пошли против премьера. За сделку могут выступить и 10-15 оппозиционеров-лейбористов, готовых рискнуть депутатскими мандатами и пойти против линии своей партии, отказавшейся поддержать соглашение. Против Джонсона также будут голосовать депутаты Шотландской национальной партии, "Либеральные демократы", валлийская "Плайд камри" и Партия "зеленых".

В этой ситуации судьбу голосования решит позиция независимых депутатов и тех консерваторов и лейбористов, которые не подчинятся указаниям "кнутов" - своих партийных организаторов, следящих за тем, чтобы парламентарии на ключевых голосованиях не отклонялись от официального курса партии, к которой принадлежат.

Сколько продлятся дебаты

В пресс-службе Палаты общин корр. ТАСС сообщили, что чрезвычайное заседание парламента начнется в 09:30 по местному времени (11:30 мск).

"После этого премьер-министр выступит с заявлением, что может затянуться на час, после чего начнутся дебаты", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что изначально голосование по проекту сделки было запланировано на 14:30 (16:30 мск). "Однако из-за того, что законодатели накануне поддержали депутата Оливера Летвина, теперь процесс может значительно затянуться", - сообщили в пресс-службе.

В четверг депутаты проголосовали за поправку Летвина, лишенного в сентябре членства в Консервативной партии, которая наделила их правом дополнить предложения Джонсона, касающиеся выхода королевства из ЕС. Так, народные избранники могут обязать правительство перенести Brexit на несколько месяцев или вынести соглашение с Евросоюзом на общенациональный референдум. Второе предложение, по сути, означает ту же отсрочку, которой Джонсон обещает не допустить. Против очередного переноса Brexit осторожно высказываются и некоторые европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона. На стороне Джонсона выступил и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, заявивший, что "нового продления Brexit не потребуется ни в какой форме".

Если соглашение будет одобрено, оно поступит на рассмотрение верхней палаты парламента, члены которой также будут заседать в субботу.