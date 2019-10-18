Глава минэкономики Украины заявил в США, что украинцы поддерживают открытие рынка земли

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Украинское население поддерживает инициативу президента Владимира Зеленского и правительства об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения, несмотря на то, что результаты опросов свидетельствуют об обратном. Такое мнение высказал в пятницу министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

"Не соответствует действительности утверждение, что украинцы против земельной реформы. Правда состоит в том, что, если вы зададите вопрос украинцам: "Хотели бы вы разрешить иностранцам покупать землю?", то получите 85% против этого. Если задать вопрос: "Должен ли землевладелец свободно выбирать, кому продавать свою землю?", вы получите 60-70% "за". Все зависит от того, как задавать вопрос", - полагает министр.

"Референдум по этой проблеме уже состоялся. Оба кандидата на пост президента Украины [Петр Порошенко и Владимир Зеленский] во время предвыборной кампании выражались крайне недвусмысленно об обещании открыть рынок сельхозземель", - сказал Милованов, выступив против какого-либо референдума по данной проблеме. Он также уточнил, что "по сути речь не идет об открытии рынка [сельхозземель], а том, чтобы вывести его из тени". "Еcли вы внимательно посмотрите на реформу, то станет ясно, что вопрос о референдуме - просто манипуляция", - заключил министр.

Как свидетельствуют опубликованные на прошлой неделе результаты опроса социологической группы "Рейтинг", подавляющее большинство граждан Украины (73%) выступают против данной инициативы Зеленского. В ходе исследования большинство украинцев (74%) поддержали идею проведения референдума по данному вопросу.

Проект земельной реформы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 20 сентября опубликовало для обсуждения проект закона, который предусматривает снятие запрета на продажу земли сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года. Отмечается, что приобретать такие участки могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство. Вместе с тем законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, иностранные государства, которые подпадают под действие закона о санкциях.

Ранее Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявлял, что земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения, но при условии регистрации юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. В целом, как утверждал глава правительства, ранее с участием Всемирного банка были проработаны 25 различных сценариев открытия рынка земли, при этом ключевым критерием является достижение "максимального экономического эффекта".