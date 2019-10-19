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Министры здравоохранения G20 обсудят в Японии проблемы старения общества

В ходе переговоров министры также обсудят вопросы, связанные со всеобщим охватом услугами здравоохранения

ТОКИО, 19 октября. /ТАСС/. Министры здравоохранения стран G20 собрались в субботу в городе Окаяма в одноименной префектуре на западе страны, где открылась двухдневная министерская встреча "двадцатки". Как сообщили ТАСС организаторы встречи, главными темами обсуждения станут, в частности, проблемы старения общества.

Первая встреча глав здравоохранительных ведомств G20 состоялась в 2017 году в Берлине, а переговоры в Окаяме станут третьими в этом формате. "Обсуждение будет строиться на основе предыдущих дискуссий и договоренностей, достигнутых в рамках G20, будут обсуждаться серьезные проблемы международного здравоохранения", - отмечают организаторы встречи. В частности, в ходе двухдневных переговоров министры здравоохранения стран "двадцатки", а также представители приглашенных государств и международных организаций обсудят вопросы, связанные со всеобщим охватом услугами здравоохранения и противодействие проблеме старения общества.

Старение общества - одна из главных проблем Японии, население которой при сохранении текущих демографических тенденций к 2053 году может сократиться с 126 до 100 млн человек, а к 2065 году - до 88 млн человек, из которых около 38% будут пожилыми. Такое стремительное старение общества вкупе с низкой рождаемостью сулит стране массу проблем в ближайшем будущем. К примеру, работающие сейчас японцы, которые формально финансируют пенсионный фонд страны, в будущем могут остаться без достойных выплат, в отличие от живущих сейчас пожилых людей. Власти страны поставили задачу к концу 2025 года увеличить рождаемость в 1,8 раза, однако, как отмечают специалисты, добиться поставленной цели правительству будет крайне трудно.

Помимо министров от стран G20, в двухдневной встрече принимают участие представители восьми приглашенных государств - Чили, Египта, Нидерландов, Сенегала, Сингапура, Испании, Таиланда и Вьетнама, - а также представители международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Теги
Япония
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