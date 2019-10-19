Конгрессмены США считают, что батальон "Азов" нужно считать террористической организацией

ТАСС, 19 октября. 40 конгрессменов США направили письмо Государственному департаменту с просьбой объяснить, почему ряд экстремистских группировок, в том числе украинский батальон "Азов", не включены в список иностранных террористических организаций (FTO). Соответствующее заявление было размещено в среду на сайте члена Конгресса Макса Роуза.

Конгрессмен отмечает, что батальон "Азов" является одной из иностранных группировок, причастных к недавним террористическим атакам и вербовке американцев. "Критерии для включения Госдепартаменом организаций в список FTO просты: организация должны быть иностранной, принимать участие в террористической деятельности или поддерживать терроризм, а также представлять угрозу для граждан США, национальной безопасности или экономических интересов страны. Есть множество националистических организаций, подходящих под эти критерии. Американцы имеют право знать, почему эти ["Азов" и ряд других] организации не включены в список террористических",- говорится в сообщении.

Националистический батальон "Азов" - украинское военизированное формирование, которое не подчиняется официальным властям.