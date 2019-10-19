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Премьер Северной Македонии предложил организовать досрочные парламентские выборы

Зоран Заев намерен обсудить этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Стево Пендаровски 20 октября

СКОПЬЕ, 19 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев выступил с предложением провести досрочные парламентские выборы в связи с вынесенным накануне решением саммита Евросоюза отложить дату начала переговоров о вступлении республики в сообщество. Об этом глава северомакедонского правительства заявил в субботу в ходе своего обращения к гражданам страны.

"Уважаемые граждане, сейчас необходимо, чтобы вы вынесли решение: мы не можем терять время, поэтому мое предложение к вам - организация скорейших досрочных выборов. Выборы, в ходе которых вы, граждане, примите решение и подтверждение того пути, по которому должна продолжить идти наша страна", - заявил премьер, отметив, что намерен обсудить этот вопрос на предстоящей встрече с президентом Стево Пендаровски 20 октября.

Премьер отметил, что считает актуальным на фоне решения ЕС рассмотреть вопрос о проведении досрочных выборов в парламент, для того чтобы граждане смогли подтвердить свое доверие правительству и его курсу.

Следующие парламентские выборы в Северной Македонии должны состояться в конце 2020 года.

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17-18 октября решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.

Теги
АлбанияСеверная МакедонияФранцияЗаев, Зоран
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