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Помпео заявил, что не видел со стороны Вашингтона попыток оказать давление на Киев

Госсекретарь США также отметил, что "частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики"

НЬЮ-ЙОРК, 20 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи. Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC, которое в воскресенье вышло в эфир.

Отвечая на вопрос журналиста о том, руководствовалась ли администрация США таким подходом, Помпео ответил: "Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России". "Речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия, дойдут ли средства туда, куда следует, будут ли они направлены куда нужно в свете коррупции на Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", - сказал он.

Помпео в связи с этим выступил со следующим утверждением: "Благодаря этому украинцы теперь в большей безопасности. И россиянам это, разумеется, не нравится".

Госсекретарю также был задан вопрос о том, отчитывался ли перед ним о своей деятельности на Украине адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. "Я не обсуждаю процессы принятия решений внутри администрации", - ответил Помпео. Он также напомнил, что "частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики".

Помпео подтвердил, что Джулиани передавал в Вашингтон собранную им на Украине информацию. "Это правда, я получил некоторые материалы, содержавшиеся в запечатанном конверте, я передал его ответственным лицам в Госдепартаменте на рассмотрение. Я никогда их не просматривал", - сообщил госсекретарь.

Скандал в Вашингтоне

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, который в итоге стал поводом для объявления Палатой представителей, контролируемой политическими оппонентами президента - демократами, о начале процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают законодатели-демократы, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Хантер Байден в 2014 году вошел в правление компании Burisma, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой газодобывающей компании.

Джозеф Байден сейчас является наиболее вероятным соперником Трампа от Демократической партии на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях дискредитировать Байдена, чтобы переизбраться на второй срок. Зеленский факт давления со стороны Трампа опроверг.

Теги
УкраинаСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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