Клинтон после публикации письма Трампа разместила в сети шуточное послание Кеннеди Хрущеву

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в свете публикации в СМИ письма президента США Дональда Трампа его турецкому коллеге Тайипу Эрдогану разместила в воскресенье в своем Twitter шуточное письмо советскому лидеру Никите Хрущеву.

Послание с употреблением ненормативной лексики будто бы было отправлено 35-м президентом США Джоном Кеннеди во время Карибского кризиса. Оно датировано 16 октября 1962 года. Клинтон сопроводила публикацию словами: "Нашла в архивах..."

В письме Кеннеди как будто просит Хрущева "убрать свои ракеты с Кубы". "Все скажут: "Ура! Хрущев! Ты лучший!" - говорится в послании. Кеннеди будто бы грозит тем, что в противном случае многие будут нецензурно высказываться о Хрущеве, а СССР получит обидное прозвище. Письмо завершается словами: "Потом звякну тебе. Обнимаю".

На прошлой неделе СМИ США опубликовали датированное 9 октября послание, которое Трамп отправил Эрдогану. Трамп в нем предлагал Анкаре заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики. "Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду", - отмечал Трамп. Он призывал Эрдогана "не быть крутым парнем" и "не быть дураком", а также сообщал о намерении в скором времени позвонить ему.

Многие СМИ и политики в США и других странах высмеяли стиль, в котором было написано послание. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ отметила: "У нас есть новый образец эпистолярного жанра, который, конечно, войдет в учебники, я уж только не знаю по чему - по дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам".

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 17 октября заявил, что Анкара ответила на письмо Трампа началом военной операции на севере Сирии. Министр подчеркнул, что турецкая сторона "никогда не видела, чтобы уровень отношений настолько снижался, чтобы получать такие письма".

Турецкая операция в Сирии

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября США и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.