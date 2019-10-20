Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Моралес лидирует на выборах президента Боливии

При этом действующий глава государства но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре
Президент Боливии Эво Моралес Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Описание
Президент Боливии Эво Моралес
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 октября. /ТАСС/. Президент Боливии Эво Моралес лидирует на выборах главы государства, но пока не набирает необходимого количества голосов для победы в первом туре. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовал в воскресенье Высший избирательный суд республики после подсчета 95% голосов.

Согласно этим данным, за Моралеса проголосовали 45,28%. Его основного соперника - экс-президента Карлоса Месу - поддержали 38,16% избирателей.

Третье место занимает кандидат от Христианско-демократической партии Чи Юн Чунг с 8,77% голосов.

По действующим в Боливии законам, для победы в первом туре кандидату, заручившемуся наибольшей поддержкой населения, необходимо набрать более 50% голосов или 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если никто из претендентов на высший пост не добьется этого результата, второй тур голосования пройдет 15 декабря.

Теги
Моралес, ЭвоБоливия
Реклама на ТАСС
Метрополитен Сантьяго оценил ущерб от беспорядков в $200 млн
Повреждены 77 станций
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС