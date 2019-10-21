В Пекине заявили, что "политика большой дубины" и санкции не помогут в отношениях с Китаем

ПЕКИН, 21 октября. /ТАСС/. Применение политики большой дубины, санкций и давления в отношении Китая не принесут желаемого результата, а только укрепят его решимость. Об этом на открывшемся в понедельник Сяншаньском форуме по безопасности в китайской столице заявил министр обороны, член Госсовета КНР генерал Вэй Фэнхэ.

"Политика большой дубины и экстерриториальная юрисдикция никогда не смогут решить какую-либо проблему так же, как и санкции и оказание давления. Такая тактика не работает с китайцами, а дает обратный эффект: трудности и давление только укрепляют нашу решимость", - указал он.

"Введение санкций и политика оказания давления не имеют шансов на успех. В то время как диалог и консультации могут разрешить проблемы. В межгосударственных отношениях тяжело избежать проблем, однако различий не нужно бояться", - сказал глава ведомства.

"Военные отношения Китая и США являются в целом стабильными, однако мы сталкиваемся с множеством сложностей и вызовов. Взаимодействие между вооруженными силами двух стран, стратегические консультации, взаимное доверие и управление рисками должны быть усилены для того, чтобы содействовать сотрудничеству, координации и стабильности китайско-американских отношений", - резюмировал он.

IX Сяншаньский форум по безопасности будет проходить в китайской столице с 20 по 22 октября. В этом году его девизом является "Поддержание международного порядка и строительство мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)". В нем принимают участие 23 министра безопасности и шесть начальников генеральных штабов, а также сотни экспертов и ученых из более 100 стран мира.

Организаторами Сяншаньского форума по безопасности являются Минобороны КНР, а также Ассоциация военных наук и Ассоциация международных стратегических исследований Китая. Первый подобный форум состоялся в 2006 году и затем проводился раз в два года. С 2015 года это международное мероприятие по обсуждению проблем в сфере безопасности проводится ежегодно.