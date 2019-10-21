NYT: Трамп склоняется к тому, чтобы оставить на востоке Сирии около 200 военных

НЬЮ-ЙОРК, 21 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп склоняется к тому, что в восточной части Сирии следует оставить американский воинский контингент численностью около 200 человек. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

По словам источников издания, предполагается, что речь может идти о войсках специального назначения. Они участвовали бы в борьбе против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также "блокировали бы продвижение российских сил и формирований сирийского правительства" к нефтеносным районам. В публикации уточняется, что американские военные помогали бы курдам удерживать контроль над данными районами.

Как отмечается в статье, указанные американские силы могли бы быть размещены вблизи границы между Сирией и Ираком. По словам источников, данную возможность уже обсуждали официальные лица США. В публикации констатируется, что Трамп ранее уже неоднократно менял свои планы в отношении Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью операции является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

13 октября глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США начинают вывод около 1 тыс. американских военнослужащих с севера Сирии из-за наступления Турции. 17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.