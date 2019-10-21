В Японии опровергли сообщения о совместном с Францией кредите Ирану

ТОКИО, 21 октября. /ТАСС/. Правительство Японии не подтвердило появившуюся в японских СМИ информацию о плане предоставления Ирану совместного кредита в размере 2 трлн иен ($18,4 млрд), если Тегеран вернется к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

"Это не соответствует действительности", - сказал он в ответ на вопрос журналистов. По сведениям газеты Mainichi, гарантии по кредиту должны быть обеспечены за счет нефти, а использовать выделенную сумму предполагается с целью закупок продовольствия и лекарств. Летом этого года Франция уже предлагала аналогичный план помощи Ирану в размере $15 млрд, однако иранская сторона потребовала увеличить объем займа, чтобы компенсировать потери от ужесточения санкций, отмечала газета.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД по иранской ядерной программе 8 мая 2018 года и введения в отношении Тегерана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.