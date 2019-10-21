Власти Гаити просят США оказать продовольственную помощь республике - портал

ГАВАНА, 21 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Гаити Бощи Эдмон направил письмо госсекретарю США Майклу Помпео с просьбой оказать чрезвычайную помощь в обеспечении продовольствием населения карибской республики, экономика которой испытывает серьезные трудности из-за политической нестабильности и непрекращающихся с февраля протестов с требованиями отставки президента Жовенеля Моиза. Об этом в воскресенье сообщает портал Haiti Libre.

"От имени правительства республики я настоятельно прошу вашу страну срочно оказать чрезвычайную помощь и материально-техническую поддержку для ее распределения. Голодные люди не могут дождаться разрешения политического кризиса, чтобы получить полноценный доступ к продовольствию. Речь идет о собственном достоинстве, устойчивом развитии страны, а также о безопасности и национальной стабильности", - приводит выдержки из письма портал. По его словам, администрация президента Жовенеля Моиза предпринимает меры по разрешению ситуации, но "они пока еще не дали результатов".

Республика Гаити, население которой составляет около 10,6 млн человек, - беднейшее государство Западного полушария. В феврале в стране начались массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Моиза, винят власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации. Карибская республика живет без утвержденного кабинета министров уже семь месяцев, поскольку оппозиция регулярно срывает утверждение в парламенте нового премьер-министра и правительства, прибегая к организации беспорядков.