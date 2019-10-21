Тайвань отказался принять подозреваемого из Гонконга, который решил сдаться

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 октября. /ТАСС/. Гонконгский студент, чье дело о совершении им убийства на Тайване спровоцировало попытку принятия в Гонконге законопроекта об экстрадиции, ставшего причиной массовых волнений, выразил желание добровольно вернуться в Тайбэй и сдаться правосудию. Однако тайваньская сторона отвергла эту инициативу, ссылаясь на отсутствие регулирующих правовую сферу механизмов и соглашений, сообщила в понедельник газета South China Morning Post.

Тайваньские власти, которые ранее объявляли подозреваемого в розыск, в воскресенье сообщили, что ему будет отказано во въезде до урегулирования вопросов юридического сотрудничества двумя сторонами.

20-летний студент по фамилии Чэнь в феврале прошлого года во время отдыха на Тайване во время ссоры убил свою беременную подругу и вернулся в Гонконг. Однако в связи с отсутствием соглашения об экстрадиции местные власти не смогли передать его для судебного разбирательства тайваньскому следствию. В результате Чэня судили в Гонконге, но совершенно по другой статье - за финансовые махинации и использование чужой кредитной карты, которую он забрал у убитой подруги.

В настоящее время студент отбывает 18-месячное заключение в Гонконге и должен выйти на свободу в эту среду. Как отмечает газета, сдаться тайваньскому правосудию его уговорил англиканский священник, взявшийся сопроводить его в Тайбэй. Власти Гонконга подчеркивают, что не оказывали никакого давление на это решение, которое "было сугубо добровольным".

В начале лета в этом специальном административном районе вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю, Тайваню и Макао. Несмотря на решение главы гонконгской администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками и погромами.