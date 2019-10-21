Полиция проводит обыск в доме адвоката Пучдемона по делу об отмывании денег

ТАСС, 21 октября. Следователи утром в понедельник проводят обыски по делу об отмывании денег по нескольким адресам, в том числе - в доме адвоката бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона Гонсало Бойе. Об этом сообщили ТАСС в Национальной судебной коллегии Испании.

"[Коллегия] приказала провести несколько обысков, в том числе в доме адвоката [Пучдемона] по делу, связанному с отмыванием средств", - указали в суде. По данным газеты El Mundo, операция также связана с незаконной торговлей наркотиками.

14 октября ВС Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Решение ВС последовало после вынесения приговора по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы.

В пятницу Пучдемон сам явился в прокуратуру Бельгии. Несмотря на ордер на его арест, бельгийские судебные власти разрешили ему оставаться на свободе, однако ему запрещено покидать Бельгию. Политик заверил, что ему позволили оставаться на свободе без необходимости вносить залог, а также выступил против того, чтобы его экстрадировали в Испанию. Первые слушания об экстрадиции бывшего главы правительства Каталонии пройдут 29 октября в суде Брюсселя.