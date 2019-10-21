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В АСЕАН констатировали укрепление стратегического партнерства с Россией

Министр по делам молодежи, образования и спорта Камбоджи Хан Чуон Нарон отметил, что "глобальный баланс сил смещается на восток и сопровождается подъемом Китая и возвращением на международную арену России"

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) вышли на стратегическое партнерство и будут продолжать укреплять сотрудничество в различных сферах. Об этом в понедельник на открытии XII конвента Российской ассоциации международных исследований в МГИМО заявил министр по делам молодежи, образования и спорта Камбоджи Хан Чуон Нарон, выступающий от имени АСЕАН.

"С удовлетворением констатирую заметное улучшение отношений между АСЕАН и Россией. В этом году мы отмечаем двадцатилетие диалогового партнерства АСЕАН - Россия, - сказал он. - Это стратегическое партнерство основано на сотрудничестве в политике, безопасности, экономике, социально-культурной сфере".

По словам министра, АСЕАН и Россия будут и дальше сотрудничать по таким направлениям, как экономика, политика, безопасность, социально-культурная сфера, предотвращение пандемий, сохранение природных ресурсов, охрана окружающей среды, сельское хозяйство, туризм, образование. Он подчеркнул, что у сторон есть множество причин для тесного взаимодействия. "Россия играет все более значимую роль в мире, - отметил он. - АСЕАН признает, что глобальный баланс сил смещается на восток и сопровождается подъемом Китая и возвращением на международную арену России".

Министр отметил, что АСЕАН приветствует дальнейшее участие России в восточноазиатском саммите, который "стал платформой для стратегического диалога по формированию всесторонней, открытой, равной архитектуры безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". "Данный диалог основан на общем признании правила и принципов международной права, взаимном доверии и уважения интересов друг друга и принципов мирного урегулирования споров и неприменения насилия в отношениях друг с другом с целью содействия развитию позитивных отношений и сотрудничества в регионе", - добавил он.

Хан Чуон Нарон подчеркнул, что организация привержена поддержанию многостороннего взаимодействия при центральной роли ООН. "В этой связи АСЕАН и Россия могли бы играть важную роль как в поддержании регионального мира и процветания, так и в содействии миру, стабильности и инклюзивному росту в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - заключил он.

В АСЕАН входят 10 стран с общим населением более 600 млн человек. Целью ассоциации является сотрудничество в экономической, социальной, культурной и других областях, а также упрочение мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.

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КамбоджаРоссия
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