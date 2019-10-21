Болгария сожалеет, что программа сотрудничества с Россией не была подписана

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Вице-премьер, министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева выразила сожаление, что Софии не удалось подписать с Москвой программу сотрудничества в области культуры и образования.

"Я действительно сожалею, что мы не смогли подписать программу о сотрудничестве в области образования, культуры <...> Мы надеемся, что данное соглашение будет готово к подписанию в следующем году", - сказала она на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Ранее глава МИД Болгарии в интервью ТАСС сообщила, что София и Москва готовятся подписать пятилетнюю программу сотрудничества в сфере культуры и образования. Она напомнила, что последняя программа сотрудничества в этой области была рассчитана на период 2012-2014 годов.