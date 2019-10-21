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Прокуратура Испании не стала просить о мерах пресечения в отношении Михаила Фридмана

Прокуратура будет настаивать на привлечении бизнесмена к ответственности

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Испанская прокуратура не стала просить суд о мерах пресечения в отношении бизнесмена Михаила Фридмана, который дал в понедельник показания по делу, связанному с банкротством испанской технологической компании Zed WorldWide. Об этом журналистам сообщил прокурор Хосе Гринда.

По его словам, предприниматель "ответил на вопросы прокуратуры и на вопросы своего адвоката".

"Мы не просили о принятии мер пресечения, его вызвали, и он прибыл", - уточнил Гринда, добавив, что испанская прокуратура будет настаивать на привлечении Фридмана к ответственности. При этом он пояснил, что в ходе показаний бизнесмен отрицал все обвинения.

Предприниматель давал показания в Национальной судебной коллегии в Мадриде около трех часов. Расследование данного дела будет продолжено.

В начале августа Национальная судебная коллегия Испании решила вызвать Фридмана в суд, на чем настаивала прокуратура по делам коррупции. Как передавала газета El Pais, ведомство считает, что Фридман как акционер и кредитор испанского предприятия мог совершить действия, направленные на ухудшение финансового положения Zed WorldWide, чтобы затем приобрести компанию за €20 млн - по цене, которая является значительно ниже рыночной.

Как утверждает сторона обвинения, Фридман играл "основополагающую роль" в ситуации с поглощением Zed WorldWide, форсируя банкротство компании. В ноябре 2017 года он направил испанской прокуратуре документ. В нем бизнесмен отказался брать на себя какую-либо ответственность за решения, которые могли привести к финансовой несостоятельности Zed Worldwide.

Теги
Испания
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