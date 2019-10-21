СМИ: полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона групп протестующих

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 21 октября. /ТАСС/. Полиция Гонконга в понедельник вечером применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов в отдаленном спальном районе Юэн Лун, расположенном недалеко от границы с материковым Китаем. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация RTHK.

Сотни протестующих в масках из числа школьников и студентов вышли на очередную несанкционированную акцию. Они стали блокировать улицы баррикадами, совершать акты вандализма и кидать в стражей порядка разные предметы.

Манифестация приурочена к инциденту трехмесячной давности в этом районе. 21 июля на одноименной станции метро Yuen Long произошла массовая драка с избиением продемократических активистов большой группой неизвестных лиц. Вооруженные палками люди в белых майках атаковали одетых в черное демонстрантов, возвращавшихся с митинга из центра города. Оппозиционеры обвиняют полицию в том, что она попустительствовала банде нападавших и прибыла на место происшествия только спустя 40 минут, когда все уже скрылись.

Более четырех месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Кэрри Лам отказаться от этой инициативы, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления. Они усиливаются в выходные и праздничные дни и периодически сопровождаются беспорядками. Демонстранты, в частности, требуют демократизации избирательной системы в Гонконге и освобождения всех задержанных участников протестных акций.