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СМИ: межафганский форум по восстановлению мира в стране может пройти в Китае

По данным источника телеканала 1TV, на мероприятие "приглашены афганское правительство и известные политики"

ТАСС, 21 октября. Межафганская мирная конференция по вопросам восстановления стабильности в стране может в самое ближайшее время состояться в Китае. Об этом в понедельник сообщил телеканал 1TV со ссылкой на источник в действующем правительстве Афганистана.

По его словам, "Китай, как ожидается, очень скоро примет межафганскую мирную конференцию". Источник добавил, что на предстоящий форум "приглашены афганское правительство и известные политики".

Заместитель главы пресс-службы президента Афганистана Дава Хан Минапал не подтвердил, но и не опроверг информацию, состоится ли в Китае указанная конференция. Он вместе с тем заметил, что "любые переговоры о мире в Афганистане должны проходить с участием официальных властей".

Тот же источник отметил, что в настоящее время идет формирование делегации официальных представителей афганского правительства и политических деятелей для участия в предстоящем форуме в Китае. Основная цель делегации на конференции, добавил он, использовать возможность и "убедить представителей [радикального движения] "Талибан" (запрещено в РФ) вступить в прямые переговоры с официальным Кабулом".

Осенью 2018 года США начали фактически сепаратные мирные переговоры с представителями "Талибан". Правительство в Кабуле участия в них не принимало и лишь оповещалось о результатах постфактум. По итогам девяти раундов встреч спецпредставитель США по Афганистану в сентябре этого года подтвердил факт достижения с талибами принципиальной договоренности о мире. Однако затем президент США Дональд Трамп объявил об отмене тайно готовившейся встречи с афганским коллегой и лидерами "Талибана" в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде и прекращении переговоров с талибами.

Теги
АфганистанСШАКитайТрамп, Дональд
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