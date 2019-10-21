Reuters: глава Пентагона прибыл в Саудовскую Аравию с необъявленным визитом

ТАСС, 21 октября. Глава Минобороны США Марк Эспер в понедельник прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, руководитель Пентагона встретится с саудовскими лидерами, а также с представителями американских войск.

Ранее Эспер посетил Афганистан.

Пентагон объявил 11 октября, что США перебросят в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot и один комплекс противоракетной обороны театра военных действий THAAD.