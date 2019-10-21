СМИ: демонстранты в Бейруте отвергли антикризисный план кабинета и требуют его отставки

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Участники протестного движения в Ливане заявили в понедельник о неприемлемости антикризисного плана, одобренного коалиционным кабинетом премьер-министра Саада Харири. Заявление, принятое демонстрантами в центре Бейрута, распространил телеканал Al Hadas.

"Правительство хочет выиграть время и предлагает заведомо невыполнимые решения", - говорится в нем. "Мы призываем всех продолжать участие в акциях протеста, добиваться ухода кабинета в отставку и проведения досрочных парламентских выборов", - отмечается в документе.

Ранее правительство Харири на заседании в президентском дворце Баабда утвердило программу мер по стабилизации экономики и проект госбюджета на 2020 финансовый год с дефицитом 0,6%. В ответ на волну массовых протестов, охвативших страну, кабмин, в частности, отказался от введения новых налогов и объявил о сокращении на 50% зарплаты министрам и депутатам парламента. Власти пообещали оказать срочную финансовую помощь малоимущим слоям населения и провести реформы в социально-экономической сфере.

Обращаясь к участникам массовых демонстраций в Бейруте, премьер заявил: "Это ваши акции протеста подвигли кабинет к принятию сегодняшних решений". Харири сказал, что если протестующие будут настаивать на проведении досрочных парламентских выборов, то он поддержит это требование. "Мы слышим голос народа, который требует достойной жизни", - подчеркнул он. При этом глава правительства пообещал, что "право граждан на мирные демонстрации будет гарантировано властями".

Как передало агентство Al Watan, выступление премьер-министра слышали через репродукторы участники митинга на площади Риада Сольха в центре Бейрута. В ответ на его речь толпа стала громко скандировать: "Народ требует смены режима!". Этот лозунг хорошо знаком арабской улице по революционным событиям в Тунисе и Каире в 2011 году.