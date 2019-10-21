СМИ: подвергшийся нападению иранский танкер Sabiti вошел в территориальные воды Ирана

ТЕГЕРАН, 21 октября /ТАСС/. Подвергшийся 11 октября атаке иранский танкер Sabiti вошел в территориальные воды Ирана. Об этом в понедельник сообщил телеканал Press TV.

Подробности телеканал не приводит.

Согласно заявлению президента Ирана Хасана Роухани, которое он сделал 14 октября, Тегеран обладает рядом доказательств того, что танкер Sabiti был подвержен ракетной атаке. В частности, речь идет о видеозаписях с камер на борту судна, а также о найденных на его борту обломках ракет.

Взрывы прогремели на Sabiti утром 11 октября, когда танкер находился неподалеку от саудовского порта Джидда. Судно принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. Были повреждены два его нефтяных резервуара, вследствие чего нефть попала в Красное море.