В ФРГ сообщили, что Штайнмайер проведет 23 октября в Токио встречу с Зеленским

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, как планируется, проведет в среду, 23 октября, в Токио короткую неформальную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в канцелярии главы германского государства.

"Я могу подтвердить, что в среду в Токио запланирована такая короткая встреча. В центре внимания будут находиться актуальные европейские и международные темы", - сказали в канцелярии.

Штайнмайер примет в Токио участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито и проведет ряд двусторонних встреч.