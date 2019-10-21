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В ФРГ сообщили, что Штайнмайер проведет 23 октября в Токио встречу с Зеленским

По данным канцелярии президента Германии, во время встречи "в центре внимания будут находиться актуальные европейские и международные темы"

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, как планируется, проведет в среду, 23 октября, в Токио короткую неформальную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в понедельник корреспонденту ТАСС в канцелярии главы германского государства.

"Я могу подтвердить, что в среду в Токио запланирована такая короткая встреча. В центре внимания будут находиться актуальные европейские и международные темы", - сказали в канцелярии.

Штайнмайер примет в Токио участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито и проведет ряд двусторонних встреч.

Теги
ЯпонияУкраинаГерманияШтайнмайер, Франк-ВальтерЗеленский, Владимир АлександровичНарухито (император Японии)
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