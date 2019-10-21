СМИ: премьер-министр Ирака заявил о готовности подать в отставку

ТАСС, 21 октября. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил о готовности подать в отставку со своего поста в условиях противодействия его плану реформ со стороны иракских политических деятелей. Об этом в понедельник сообщило агентство Аль-Мустакилля со ссылкой на собственный источник в иракском правительстве.

Согласно утверждению этого источника, "Абдель Махди высказал готовность в сложившихся условиях уйти в отставку". Он добавил, что действующий иракский премьер подаст прошение об отставке, "если любая из политических партий или блоков будет чинить препятствия при выполнении его обещаний и планов по реформированию правительства". Абдель Махди, пояснил источник, "не намерен отвечать за ошибки, допущенные другими [политиками]".

В минувшую субботу один из лидеров иракских мусульман-шиитов Муктада ас-Садр призвал к отставке правительства Абдель Махди и проведению досрочных парламентских выборов в стране. Другой известный политик, бывший премьер Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что, по его убеждению, "действующее правительство утратило способность управлять страной". Аль-Абади также выступил за упразднение нынешнего кабинета министров и поддержал идею новых парламентских выборов.

Заявление нынешнего премьер-министра последовало после массовых протестных акций, которые в начале месяца охватили многие иракские провинции. 1 октября в столице Ирака начались выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, а также южных регионах страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков в Ираке стали более 100 человек, свыше 6 тыс. пострадали.

В те дни Абдель Махди объявил о намерении кабинета провести реформы, в том числе выступил с инициативой создания высшего судебного органа с широкими полномочиями при расследовании дел о коррупции. Премьер также анонсировал перестановки в правительстве, чтобы исключить из кабмина чиновников, к которым предъявляли претензии демонстранты. Несколько дней назад Абдель Махди заявил, что уже к концу октября список новых министров будет представлен на утверждение в иракский парламент.