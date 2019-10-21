Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: премьер-министр Ирака заявил о готовности подать в отставку

Как сообщило агентство Аль-Мустакилля, Адель Абдель Махди подаст прошение об отставке, "если любая из политических партий или блоков будет чинить препятствия при выполнении его обещаний и планов по реформированию правительства"

ТАСС, 21 октября. Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди заявил о готовности подать в отставку со своего поста в условиях противодействия его плану реформ со стороны иракских политических деятелей. Об этом в понедельник сообщило агентство Аль-Мустакилля со ссылкой на собственный источник в иракском правительстве.

Согласно утверждению этого источника, "Абдель Махди высказал готовность в сложившихся условиях уйти в отставку". Он добавил, что действующий иракский премьер подаст прошение об отставке, "если любая из политических партий или блоков будет чинить препятствия при выполнении его обещаний и планов по реформированию правительства". Абдель Махди, пояснил источник, "не намерен отвечать за ошибки, допущенные другими [политиками]".

В минувшую субботу один из лидеров иракских мусульман-шиитов Муктада ас-Садр призвал к отставке правительства Абдель Махди и проведению досрочных парламентских выборов в стране. Другой известный политик, бывший премьер Ирака Хейдар аль-Абади заявил, что, по его убеждению, "действующее правительство утратило способность управлять страной". Аль-Абади также выступил за упразднение нынешнего кабинета министров и поддержал идею новых парламентских выборов.

Заявление нынешнего премьер-министра последовало после массовых протестных акций, которые в начале месяца охватили многие иракские провинции. 1 октября в столице Ирака начались выступления в знак протеста против бедности, безработицы и коррупции. Протестующие в Багдаде, а также южных регионах страны требовали отставки правительства. Начинавшиеся мирно митинги быстро переросли в ожесточенные столкновения с полицейскими и военнослужащими. Жертвами беспорядков в Ираке стали более 100 человек, свыше 6 тыс. пострадали.

В те дни Абдель Махди объявил о намерении кабинета провести реформы, в том числе выступил с инициативой создания высшего судебного органа с широкими полномочиями при расследовании дел о коррупции. Премьер также анонсировал перестановки в правительстве, чтобы исключить из кабмина чиновников, к которым предъявляли претензии демонстранты. Несколько дней назад Абдель Махди заявил, что уже к концу октября список новых министров будет представлен на утверждение в иракский парламент.

Теги
Ирак
Реклама на ТАСС
Демонстранты в Бейруте выступают против коррупции и религиозного разделения
Участники акций заявляют, что не уйдут с площадей, пока не добьются отставки правительства и роспуска парламента
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС