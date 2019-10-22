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СМИ: на проведение церемонии интронизации японского императора затрачено более $147 млн

Основная часть расходов связана с пребыванием в Токио иностранных гостей

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Правительство Японии затратило более 16 млрд иен (свыше $147 млн) на подготовку предстоящей во вторник главной церемонии по случаю вступления на престол нового императора страны Нарухито. Это на 30 процентных пунктов больше той суммы, которая была израсходована в 1990 году на проведение мероприятий, связанных с интронизацией его отца Акихито, сообщило национальное общественное телевидение.

Основная часть нынешних расходов связана с пребыванием в Токио иностранных гостей, приехавших на церемонию. Эта сумма увеличилась почти в пять раз по сравнению с 1990 годом в связи с беспрецедентно широким кругом приглашенных. Сейчас для участия в церемонии по случаю вступления императора на престол в японскую столицу прибыли 400 представителей 174 стран и территорий, включая более 70 монархов и глав государств. Среди гостей - короли Бельгии, Бутана, Испании, Камбоджи, Малайзии, Нидерландов, британский наследный принц Чарльз, президенты Австрии, Индии, Венгрии, Филиппин, Финляндии. Россию будет представлять заместитель председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов, Китай - зампредседателя КНР Ван Цишань, США - министр транспорта Элейн Чао.

Кроме того, существенная часть расходов на церемонию связана с обеспечением ее безопасности. К этому привлечены свыше 26 тыс. полицейских, прибывших в Токио из разных районов страны. Особые меры предосторожности принимаются в аэропортах столицы, усиленные патрули и блокпосты заметны в центре города в районе императорского дворца. Главная церемония состоится в его самом престижном "Сосновом зале". Помимо иностранных гостей, на ней будут присутствовать более 1,6 тыс. представителей всех слоев японского общества - руководители законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, члены кабинета и бывшие премьер-министры, губернаторы префектур, ученые, спортсмены, писатели, бизнесмены.

Теги
ЯпонияНарухито (император Японии)
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