Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Выборы президента США - 2020

МИД КНР опроверг слова Цукерберга о вмешательстве Китая в выборы США 2020 года

В ведомстве подчеркнули, что Китай всегда следовал принципу невмешательства во внутренние дела других стран

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Китай никогда не был заинтересован во вмешательстве в президентские выборы других стран. Так во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявление главы компании Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в подготовку к выборам 2020 года в США.

"Китай всегда следовал принципу невмешательства во внутренние дела других стран", - сказала Хуа Чуньин.

"Мы никогда не были заинтересованы во вмешательстве в президентские выборы других стран, - подчеркнула дипломат. - Если у кого-то есть подозрения на этот счет, не могли бы они предоставить доказательства?"

Ранее глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг в интервью NBC выступил с утверждением о том, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Цукерберга фейковой новостью. "Вот вам и "фейк-ньюз в соцсетях". Дешево и сердито", - написала Захарова в понедельник в Facebook.

Теги
СШАИранРоссияКитайЗахарова, Мария ВладимировнаВыборы президента США - 2020
Реклама на ТАСС
СМИ: Асад встретился с военнослужащими на передовой линии в Идлибе
По данным агентства SANA, президент Сирии находится в населенном пункте Эль-Хабит, где размещен один из гарнизонов армии республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС