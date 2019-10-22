МИД КНР опроверг слова Цукерберга о вмешательстве Китая в выборы США 2020 года

ПЕКИН, 22 октября. /ТАСС/. Китай никогда не был заинтересован во вмешательстве в президентские выборы других стран. Так во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала заявление главы компании Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в подготовку к выборам 2020 года в США.

"Китай всегда следовал принципу невмешательства во внутренние дела других стран", - сказала Хуа Чуньин.

"Мы никогда не были заинтересованы во вмешательстве в президентские выборы других стран, - подчеркнула дипломат. - Если у кого-то есть подозрения на этот счет, не могли бы они предоставить доказательства?"

Ранее глава и основатель компании Facebook Марк Цукерберг в интервью NBC выступил с утверждением о том, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Цукерберга фейковой новостью. "Вот вам и "фейк-ньюз в соцсетях". Дешево и сердито", - написала Захарова в понедельник в Facebook.