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Выборы президента США - 2020

Захарова назвала фейком слова Цукерберга о вмешательстве РФ в выборы в США в 2020 году

В интервью NBC глава и основатель американской компании Facebook заявил, что в американские выборы также пытаются вмешаться Китай и Иран

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала фейковой новостью слова основателя Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в подготовку к выборам 2020 в США.

"Вот вам и "фейк-ньюз в соцсетях". Дешево и сердито", - написала Захарова в понедельник на странице в Facebook.

Ранее глава и основатель американской компании Facebook Марк Цукерберг в интервью NBC выступил с утверждением о том, что Россия, Китай и Иран предпринимают попытки вмешательства в предстоящие в США в 2020 году выборы.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году инкриминируют России спецслужбы США. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАИранРоссияКитайЗахарова, Мария ВладимировнаВыборы президента США - 2020
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